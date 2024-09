Maltempo sulla provincia: temporali notturni e temperature giù, attesi miglioramenti da venerdì

Il maltempo annunciato nei giorni scorsi è arrivato: un violento temporale ha colpito la provincia a partire dalle 22 di ieri sera, mercoledì 4 settembre, continuando ininterrottamente per tutta la notte. La pioggia, intensa e accompagnata da forti raffiche di vento, ha provocato qualche disagio, ma per fortuna senza gravi conseguenze. (foto Michele Tamborini)

I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per una quindicina di emergenze, principalmente per la rimozione di alberi caduti e qualche incidente stradale causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia. Tuttavia, non si segnalano feriti o danni significativi.

Questa mattina, nonostante il maltempo continui a interessare la zona, la situazione appare relativamente tranquilla. Il Centro Geofisico Prealpino ha confermato che per la giornata di oggi sono previsti ulteriori temporali, con la possibilità di raffiche di vento e grandine. Le temperature sono in diminuzione, ma da domani, venerdì, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo e da sabato il ritorno del sole e l’aumento delle temperature.