Morto sul lavoro a Gornate Olona, Capone di Ugl: “Arrestare l’inaccettabile strage dei lavoratori”

«L’ennesimo incidente sul lavoro, costato la vita a un operaio di 34 anni rimasto schiacciato da una pressa in un’azienda di Gornate Olona a Varese, fotografa ancora una volta la strage in corso, causata dalla mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro. A nome dell’Ugl – Unione Generale del Lavoro – rivolgo il cordoglio alla famiglia della giovane vittima. È doveroso ribadire, ancora una volta, l’importanza di investire sulla prevenzione e sulla formazione al fine di prevenire ed evitare ulteriori tragedie. Al contempo, urge rafforzare i controlli per arrestare la strage in atto e porre fine all’inaccettabile fenomeno delle cosiddette “morti bianche”». Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’incidente sul lavoro nel Varesotto, in cui ha perso la vita un operaio.