Persona senza vita vicino ai binari dal treno: circolazione interrotta tra Castellanza e Rescaldina

Circolazione ferroviaria interrotta tra Castellanza e Rescaldina questa mattina, sabato 7 settembre, per un grave incidente. Una persona sarebbe morta investita dal treno. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quello che appare come un tragico fatto, forse avvenuto di notte. L’allarme è stato dato da un macchinista questa mattina alle 7 che ha notato il cadavere mentre transitava con il treno all’inizio della galleria della stazione di Castellanza.

A darne notizia è la stessa azienda di trasporti attraverso gli avvisi ai viaggiatori.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

Per permettere le operazioni di recupero della vittima e i rilievi delle forze dell’ordine dieci treni sono stati cancellati mentre altri stanno subendo variazioni: Trenord ha istituito un servizio di pullman tra le stazioni di Busto Nord e Saronno.