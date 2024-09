Nella notte crolla un pezzo di controsoffitto dei portici in centro a Saronno

Vigili del fuoco al lavoro nel centro storico di Saronno per il distacco di un pezzo di controsoffitto dei portici di corso Italia, di fianco alla Farmacia Forni. Il distacco si è verificato nella notte e non ha coinvolto passanti.

Il crollo ha interessato la copertura del soffitto di uno dei portici laterali che danno accesso al condominio, che è stato messo in sicurezza. Sono in corso i controlli tecnici per verificare l’accaduto e la stabilità del tratto interessato.

(immagine di repertorio)