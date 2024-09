Novità e qualità, parole d’ordine per l’autunno da Al Posto Giusto di Masnago

Nuove aperture sette giorni su sette a pranzo e a cena, la settimana dedicata all’Oktoberfest, i prodotti de La Granda e tante altre novità per tutti i gusti. L’autunno da Al Posto Giusto di Masnago si preannuncio ricco di novità e di gustose occasioni di incontro.

Da ottobre il locale di via Amendola 7 a Varese sarà aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena e il giovedì e il venerdì a pranzo ci sarà anche la pizza.

Un’altra novità è l’arrivo dei prodotti de La Granda, marchio piemontese che fa rima con carne d’eccellenza e qualità: al fianco dell’offerta del ristorante si potranno trovare anche le carni del Consorzio della Razza Fassona Piemontese, Presidio Slow Food di qualità.

Ci saranno La Cruda, una battuta al coltello di Fassona piemontese da 130gr servita solo con olio, sale e accompagnata da piadina fritta; La Gradisca, ottenuta da tagli pregiati di bovino di razza piemontese presidio slow food, viene marinata in sale grosso, bacche di ginepro, pepe, zucchero, e rosmarino. Successivamente viene stagionato con thê Seuchong e miele di Elva presidio slow food; la Tagliata di Steack Tartare, una rivisitazione e unione della classica tagliata e delle tartare. 200gr di battuta piemontese scottata con una noce di burro in modo da formare una gustosa crosticina esterna ma cruda all’interno, servita con una salsa alla senape e capperi, la Costata di Fassona piemontese; il Manzobab (nella foto sotto), pancia di bovino adulto di Razza Piemontese, Presidio Slow Food, aromatizzata in cottura con spezie BBQ e sfilacciato in piccoli pezzi, servita in piadina con Insalata iceberg, pomodoro e salsa allo yogurt. E poi il delizioso gelato al fior di latte simbiotico fatto in casa al gusto fior di latte.

Nel tradizionale menù del locale tante offerte da far venire l’acquolina in bocca, con ampio spazio ai prodotti autunnali fino ai maxi taglieri, i padelloni di pasta per condividere un pranzo o una cena in compagnia e la novità del gelato da condividere, con diversi tipi di condimenti per creare la propria coppa ideale e chiudere il pasto in dolcezza.

Dal 27 settembre al 6 ottobre spazio all’Oktoberfest, con la seconda birra media (Spaten, Leffe o Franziskaner) ad 1€.

E ancora: il mercoledì la serata sarà dedicata agli universitari, il giovedì sera ci sarà l’happy hour dalle 18 alle 20 con l’All you can Spritz a 15 euro (con tagliere), arriveranno i martedì culturali con presentazioni di libri e degustazioni di vini e ricominceranno i fine settimana a tema con la prima tappa fissata dopo metà ottobre in Valtellina con pizzoccheri e bresaola a farla da padroni.

Per info e prenotazioni:

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

375 886 5600

https://alpostogiustovarese.it/