“Open Mind Tour”: al via la tappa organizzata da Confindustria Varese alla scoperta di Singapore e Giappone

Inizia oggi la tappa dell’“Open Mind Tour” con destinazione Giappone e Singapore organizzata da Confindustria Varese. Il viaggio in Oriente si terrà da venerdì 13 a lunedì 23 settembre e coinvolgerà 26 partecipanti tra imprenditori e manager.

Open Mind Tour è un ciclo di viaggi e incontri per accompagnare le imprese alla scoperta degli ecosistemi economici e sociali più innovativi a livello nazionale e internazionali. Momenti pensati per favorire l’interconnessione e la creazione di contatti con altre realtà aziendali multinazionali e non, persone, manager, innovatori, rappresentanti istituzionali e luoghi di ricerca e sviluppo all’avanguardia. (nella foto la statua di Merlion Park aSingapore)

Un’iniziativa, portata avanti dall’associazione varesina insieme a Confindustria Emilia Area Centro e Confindustria Bergamo, basata sull’organizzazione di missioni tecnologiche in Italia e all’estero, visite aziendali di realtà eccellenti, eventi internazionali e talk divulgativi. Mettere in luce le eccellenze tecnologiche, digitali, organizzative, di governance e di sostenibilità: questo l’obiettivo degli “Open Mind Tour” che si rivolgono a imprenditrici, imprenditori e manager curiosi dei nuovi trend, degli scenari di mercato e dell’innovazione. La missione in Giappone e Singapore si concretizzerà in dieci giorni ricchi di attività alla scoperta di due mercati internazionali in forte espansione. Un programma articolato che prevede la vista a centri di ricerca di eccellenza.

Tra questi, Create a Singapore, che si occupa di immaginare il futuro e si concentra su problematiche legate a edifici, trasporti e salute. In Giappone, invece, i partecipanti avranno modo di conoscere lo Science Square Tsukuba, una delle più grandi organizzazioni di ricerca pubblica che si concentra sulla creazione e realizzazione pratica di tecnologie utili all’industria e alla società giapponese.

Durante il viaggio in Oriente, inoltre, si terranno incontri e meeting con la Camera di Commercio Italiana a Singapore e con l’Ambasciatore Italiano a Tokyo. Il programma prevede anche la visita della Nanyang Technological University, realtà che conta circa 35.000 studenti universitari e post-laurea iscritti a facoltà di ingegneria, economia, medicina e corsi di specializzazione.

Intelligenza artificiale e robotica: queste due delle principali tematiche che verranno affrontate nel polo universitario di Singapore. Tra le attività della missione, la possibilità di conoscere alcune delle multinazionali leader a livello mondiale nel comparto dell’elettronica. Panasonic Center Tokyo e Hitachi Origin Park: questi alcuni esempi di nomi di prestigio presenti nel programma.

A fare da coordinatore scientifico della missione è il professor Marco Astuti.