Openjobmetis, test contro Cremona: aggiornamenti in diretta. 38-47 al 20′

Seconda amichevole ufficiale per la Openjobmetis Varese che vuole riscattare la scoppola patita a Livigno contro Trento. Dalle 18 di domenica 8 settembre i biancorossi affrontano la Vanoli Cremona sul parquet di Sondrio. Aggiornamenti in questo articolo al termine di ogni periodo; a fine partita la cronaca completa.

SECONDO PERIODO

Le squadre si alternano al comando: Lacey dà il vantaggio a Cremona prima delle repliche di Librizzi (3/3 in lunetta) e Mannion (tripla: 23-19). Poi tocca a Davis segnare 5 punti e a Mannion aggiungere due liberi. Mandole vara un quintetto senza lunghi e zeppo di ali ma l’azzardo non paga e Nikolic segna il +4 che diventa -6 sul timeout biancorosso. Finalmente si vede Brown (2+1) in attacco ma il suo canestro resta isolato e la Vanoli tocca anche il +7 con Eboua che segna su rimbalzo d’attacco preso in testa a Gray. Gli arbitri poi annullano un canestro a Varese con Poser che toglie la palla da sotto il ferro e prima della sirena Jones fissa il 38-47.

PRIMO PERIODO 17-17

Mannion in campo fin dalla palla a due, unico italiano del quintetto perché Mandole preferisce Gray ad Alviti. Varese ci mette quasi 3’ per il primo canestro (tripla di Hands) ma appare più reattiva in difesa. Il primo highlight è una doppia stoppata di Kao ma dopo 4’ il punteggio resta sul 3-2. Mannion risveglia l’ambiente: schiacciata in contropiede, tripla e assist per l’inchiodata di Kao. Librizzi firma il +8 (13-5) ma in pochi minuti Lacey e compagni ricuciono il divario (17-17).

GIOCA MANNION

.

Come previsto, Nico Mannion è regolarmente a referto con i compagni. Il play aveva saltato lo scrimmage con Milano e l’amichevole con Trento per un problema alla schiena: oggi il debutto.