La Varesina perde 2-0 a Sondrio e dice addio ai playoff

La Varesina è uscita sconfitta dal campo della Nuova Sondrio per 2-0. La squadra di casa, allenata dal campione del Mondo Marco Amelia, ha sbloccato il risultato alla mezz’ora del primo tempo, grazie al gol Guillermo Busto, un pallonetto beffardo che ha superato Sorrentino. Il capitano della formazione biancazzurra ha segnato anche il gol del raddoppio al 19’ della ripresa su calcio di rigore, mettendo al sicuro il successo della formazione valtellinese.

La Nuova Sondrio, grazie a questi tre punti, ha centrato la salvezza e al contempo ha condannato la Varesina al sesto posto, che significa la mancata partecipazione ai playoff. In questa giornata sono arrivati quattro importanti verdetti: il primo è la promozione dell’Ospitaletto, al quale è bastato un pareggio a Ciliverghe per festeggiare il ritorno in terza serie dopo 27 anni, complici i passi falsi di Folgore Caratese e Casatese Merate. In fondo alla classifica sono arrivate le retrocessioni matematiche di Arconatese, Ciliverghe e Fanfulla.