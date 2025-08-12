Varese News

Incendio sul Vesuvio, in azione i volontari della Protezione civile lombarda

Sette alpini specializzati nel contrasto degli incendi boschivi della sezione valtellinese "Aib" di Sondrio impegnati nelle operazioni di spegnimento

incendio parco del ticino somma

Sono sette i volontari della Protezione civile lombarda, specializzati in antincendio boschivo, partiti dalla Valtellina per raggiungere la Campania e contribuire alle operazioni di spegnimento del vasto incendio che da giorni sta devastando il Vesuvio.

Le due squadre, appartenenti ai Gruppi dell’Associazione nazionale alpini della sezione valtellinese di Sondrio e parte della Colonna mobile regionale, si sono mobilitate su attivazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile, portando con sé due mezzi AIB per il supporto operativo.

“Ringrazio di cuore i nostri alpini – ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa – e tutto il Sistema della Protezione civile lombarda, che hanno risposto immediatamente alla richiesta del Dipartimento nazionale per l’emergenza che ha colpito il Parco Nazionale del Vesuvio. Sono certo che, ancora una volta, i volontari lombardi garantiranno un contributo prezioso, unendo competenza, generosità e impegno”.

Le squadre sono già operative sul posto, lavorando a fianco delle forze locali per contenere le fiamme e proteggere il prezioso patrimonio naturalistico del parco (immagine di repertorio).

Pubblicato il 12 Agosto 2025
