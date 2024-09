Organismi di rappresentanza dei Sindaci: i nuovi eletti per il territorio di Asst Sette Laghi

Si è riunita nell’Aula Granero Porati dell’Università dell’Insubria, la Conferenza dei Sindaci, l’assemblea composta dai Sindaci dei Comuni compresi nel territorio delle Asst Sette Laghi, a cui partecipa, senza diritto di voto, anche la Direzione aziendale, per rinnovare gli incarichi a seguito delle elezioni amministrative della primavera scorsa.

Notevole la partecipazione: alla prima tornata di votazioni hanno partecipato 62 dei 104 Sindaci del territorio coinvolto, in rappresentanza di oltre 330mila abitanti rispetto ai 440mila complessivi, aumentando la pur già grande partecipazione registrata alle precedenti elezioni del 2022.

Durante la seduta, è stato innanzitutto eletto il nuovo VicePresidente della Conferenza dei Sindaci, che è Giorgio Piccolo, Sindaco di Cuveglio, e che ha preso il posto di Francesco Paglia.

Perché la riunione fosse valida, era necessaria la presenza di un numero di Sindaci tale da rappresentare la maggioranza della popolazione dei Comuni facenti parte del territorio servito da Asst Sette Laghi, da Sesto Calende a Luino, dal Lago Maggiore al Ceresio.

La Conferenza dei Sindaci, avvalendosi del Consiglio di Rappresentanza, è chiamata a formulare, nell’ambito della programmazione territoriale dell’Asst di competenza, proposte per l’organizzazione della rete di offerta territoriale e dell’attività sociosanitaria e socioassistenziale, esprimendosi sulle linee guida per l’integrazione sociosanitaria e sociale. Partecipa inoltre alla definizione dei piani sociosanitari territoriali e partecipa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di competenza delle Asst. Più in generale, promuove l’integrazione delle funzioni e delle prestazioni sociali con le funzioni e le prestazioni dell’offerta sanitaria e sociosanitaria, esprime il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie ed esprime parere obbligatorio sul piano di sviluppo del Polo Territoriale predisposto dall’ASST.

La conferenza elegge al suo interno il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, di cui si avvale per l’esercizio delle sue funzioni, e i propri rappresentanti nell’ambito del Collegio dei Sindaci di ATS Insubria. Di seguito la nuova composizione di questi organismi, in grassetto gli aggiornamenti.

Di seguito la composizione aggiornata del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci:

Gian Luca Cavalluzzi, Sindaco di Arcisate – componente di diritto in quanto Presidente della Conferenza dei Sindaci;

Giorgio Piccolo, Sindaco di Cuveglio – componente di diritto in quanto VicePresidente della Conferenza dei Sindaci;

Nadia Cannito, Sindaco di Malnate, eletto dall’assemblea

Fabio De Ambrosi, Sindaco di Montegrino Valtravaglia, eletto dall’assemblea

Patrizia Gherardi, Consigliere comunale di Daverio, eletta dall’assemblea.

Di seguito la composizione aggiornata del Collegio dei Sindaci di ATS Insubria per la parte di competenza della Conferenza dei Sindaci di ASST Sette Laghi:

Gian Luca Cavalluzzi, Sindaco di Arcisate, componente di diritto in quanto Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Matteo Sambo, Sindaco di Buguggiate, eletto dall’assemblea.

La seduta ha poi lasciato il posto alle elezioni interne a 4 Assemblee dei sindaci di Distretto, nello specifico provvedendo ad eleggere:

il nuovo Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Arcisate: Maurizio Zanusso, Sindaco di Saltrio, che prende il posto di Giovanni Resteghini. Continua ad essere Vice Presidente Carmelo Chiofalo.

il nuovo Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Sesto Calende: Marcella Androni, Sindaco di Angera, che prende il posto di Jolanda Capriglia. Continua ad essere Vice Presidente Andrea Tessarolo.

il nuovo Vice-Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Tradate: Walter Fabiano Lorenzin, Sindaco di Venegono Sup., che prende il posto di Cristiano Citterio. Continua ad essere Presidente Giuseppe Bascialla.

il nuovo Presidente e il nuovo Vice-Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Varese: rispettivamente Guido Bonoldi, Consigliere del Comune di Varese, e Mirko Reto, Sindaco di Casciago, che prendono il posto di Irene Bellifemine e Giorgio Mainoli.