Organo e violoncello al Santuario. A Saronno tornano i “Concerti spirituali”

Nuovo appuntamento a Saronno con “I concerti spirituali”.

Sabato 28 settembre alle 16,30 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per l’esecuzione di “In festo SS. Michaelis, Gabrielis et Raphaelis Archangelorum” i musicisti Axel Flierl all’organo e Barbara Flierl al violoncello eseguiranno un raffinato e suggestivo programma, con opere di François Couperin, Ernest Bloch, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Camille Saint-Saëns e Johann Sebastian Bach.

Qui i dettagli del programma

Un concerto ad ingresso libero e gratuito (sino ad esaurimento posti) che offrirà l’occasione di vivere un’esperienza musicale intensa e appassionante.

Nata dalla proficua collaborazione tra le parrocchie di Saronno, riunite nella Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”, e curata dal M° Giulio Mercati, la rassegna “In Festis Sanctorum” offre alla città un’attività musicale diffusa e importante, ospitando solisti di altissimo livello, italiani ed internazionali.

La rassegna si intitola In Festis Sanctorum, perché rivolta alla celebrazione delle feste patronali delle diverse parrocchie.