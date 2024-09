Orientare i ragazzi a entrare nel mondo del lavoro: il progetto “Job&School” arriva in 17 scuole del Varesotto

Una scelta dopo le superiori consapevole e ragionata. È l’obiettivo che si vuole raggiungere con il potenziamento delle attività di orientamento scolastico. Un diplomato che conosce le proprie abilità e competenze è avvantaggiato nell’identificare il percorso di vita che vorrà intraprendere alla fine del percorso scolastico.

Ne sono convinti Ufficio scolastico territoriale e i centri per l’impiego della Provincia che hanno costruito una rete di servizio a disposizione degli studenti dell’ultimo biennio perchè ottimizzino le esperienze di PCTO riflettendo sulle proprie aspirazioni ma anche stil.

Il progetto dal titolo “Job&School” è stato presentato questa mattina a Villa Recalcati all’interno di un articolato convegno organizzato dal Settore Lavoro: «Siamo partiti dall’analisi del bisogno e da quali sono gli strumenti necessari per avvicinarsi al mondo del lavoro – spiega la dottoressa Michela Dell’Angelo referente delle Politiche Giovanili del Settore Lavoro della Provincia – Abbiamo costruito un sistema con attori diversi per individuare azioni coordinate che partono dal personal branding, alla realizzazione di un CV, alla lettura di un contratto e di una busta paga, fino alle opportunità che gli studenti hanno con esperienze all’estero piuttosto che con tirocini extracurricolari o stage estivi».

Nella fotografia presentata questa mattina sono state evidenziate i principali problemi che riscontrano i neo diplomati nell’avvicinarsi alle aziende, si è parlato dei neet ma anche del senso pedagogico dell’orientamento.

Da domani, gli attori della complessa rete andranno negli istituti superiori per incontrare gli studenti di quarta e di quinta e, con una didattica laboratoriale, affronteranno diversi argomenti: dalla lettera di presentazione e di come affrontare un colloquio, al sistema economico territoriale e alle competenze imprenditoriali richieste. Si parlerà di busta paga e di sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche di competenze trasversali e di mobilità all’estero.

Una sezione riguarda gli studenti diversamente abili che affronteranno il percorso di inserimento nel mondo del lavoro con esperti qualificati del Cfpil dell’agenzia Formativa.

Partner in questo progetto sono anche la Camera di Commercio e i sindacati confederali, Confartigianato, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la Fondazione Sodalitas, il Cfp Malpensa e la rete degli Its provinciale.

Sono 17 le scuole superiori che saranno coinvolte in questa attività di orientamento: una settimana di lavoro intensiva per affrontare in modo molto dinamico e panico i differenti temi. I percorsi saranno differenti a seconda che gli studenti siano dell’ultimo o del quarto anno seguendo il loro percorso di consapevolezza verso il futuro.