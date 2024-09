PalaBorsani di Castellanza riparte con cinque campionati Nazionali e un main sponsor

Cinque campionati Nazionali e una Coppa Internazionale di Basket e Volley, oltre che numerosi eventi nel rinnovato PalaBorsani di Castellanza gestito da Sport +Knights Events. Ricca la Stagione 2024/25 presentata questa sera, mercoledì 25 settembre, dalla società Sport+Knights Events srt guidata dal presidente Marco Tajana che ha spiegato le novità e i lavori svolti per rendere più accogliente CasaKnights. Interventi, quest’ultimi, eseguiti in tempo record, che saranno presto seguiti dalla messa in sicurezza della vetrata della facciata dell’edificio (a cura del Comune). Restano però sul tavolo, in attesa di finanziamenti, i lavori per rendere più funzionale la struttura, rinnovando gli spogliatoi e i servizi, o installando un pallone esterno per permettere gli allenamenti infrasettimanali. «Queste opere di manutenzione straordinaria sono in programma – precisa Cristina Borroni, vice sindaco reggente di Castellanza presente con Luigi Croci consigliere delegato allo Sport – , ma si potranno realizzare solo se riusciremo ad accedere ai giusti bandi Regionali o se avremo il supporto di Comuni vicini come Legnano con il quale speriamo si possa riaprire un tavolo di lavoro per far sì che questo luogo diventi un punto di riferimento per il territorio per sport ed eventi».

Per il vulcanico Tajana il palazzetto sarà simbolicamente inaugurato all’inizio di ottobre con l’avvio del campionato di basket in serie B Nazionale: mercoledì 2 ottobre ci sarà il derby tra Legnano Basket e Saronno. E prossimamente cambierà nome con un «importante sponsor». Una novità annunciata con soddisfazione dal presidente che ha poi proseguito: «In questo momento dobbiamo ricordare e ringraziare il sindaco Cerini: è stata per sua volontà se oggi siamo qui – afferma Tajana – . Sport+Knights Events gestirà per otto anni questa struttura e per noi vuol dire poter fare progetti importanti di lunga durata. Significa crescere». In questo contesto Tajana ha ringraziato Paolo Tamburini che «in tre mesi, nelle vesti di direttore tecnico è riuscito a fare un piccolo miracolo dando un nuovo volto a questi spazi. Ribadiamo che lo sport è protagonista al Palaborsani, ma in futuro dovremo pensare anche a eventi come spettacoli per poter essere più autonomi».

Castellanza spera in un’alleanza con Legnano

Il vice sindaco Borroni ha espresso la sua soddisfazione per il percorso fatto sino ad oggi da Sport +Knights Events e si è complimentata anche con gli uffici comunali che si sono mossi con competenza nel supportare questo progetto: «Il nostro obiettivo è quello di costruire un percorso per la valorizzazione di tutti questi spazi. Oltre che creare più legami con le realtà del nostro territorio. Sappiamo che questo impianto non può vivere di sport perciò siamo favorevoli all’apertura di questi spazi per eventi che possano portare alto il nome di Castellanza». Il vice sindaco con l’assessore ha poi lanciato la palla ai vicini di casa legnanesi: «Questa è una sfida importante per la nostra città chiusa dentro a due importanti realtà come Legnano e Busto Arsizio. Per dare nuove opportunità a questa struttura e garantire un futuro certo speriamo si aprano canali di collaborazione con i Comuni del territorio. Siamo disponibili a collaborare con Legnano: noi siamo qua. L’obiettivo è quello di far diventare il PalaBorsani un vero polo attrattivo». Una possibilità non lontana visto che all’evento ha presenziato anche l’assessore Guido Bragato il quale ha espresso, a margine, la propensione al confronto.