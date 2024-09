Parola di donna: al Salone Estense di Varese sei spettacoli di artiste su temi al femminile

Sarà Arianna Scolmegna ad aprire la quinta edizione della rassegna teatrale “Parola di Donna”, un calendario di eventi artistici voluto dall’associazione culturale Lignea con la direzione artistica di Franca De Monti.

Per la rassegna 2024, De Monti si è avvalsa della collaborazione di quattro artiste varesine affermate nei diversi campi della musica, del teatro, dell’opera lirica accomunate dai natali varesini: Francesca Alberti, artista circense, Cristina Barzi attrice e cantante, Daniela Morelli scrittrice e drammaturga, Alessandra Premoli regista lirica.

L’offerta artistica, attraverso il teatro, la musica, la letteratura, intende approfondire gli argomenti che si riferiscono al tema femminile: l’autorealizzazione, la famiglia, l’amore, l’educazione, l’attenzione all’ambiente e al sociale.

Perché una rassegna al femminile? Perché nonostante le grandi conquiste, la donna ha ancora “soffitti di cristallo” da abbattere, parità da ricordare e da riaffermare. Senza contare la reazione spesso violenta che il suo nuovo atteggiamento, più libero e consapevole, genera in uomini disorientati dalle nuove modalità di rapporto. L’ostruzionismo latente è diffuso, come testimoniano le artiste varesine che vivono ormai in realtà italiane e internazionali avendo vissuto la differente strada professionale che attende uomini e donne.

Attraverso sei incontri, attrici, musiciste e autrici portano la loro opera, la loro sensibilità ed esperienza sui temi che “le” e “ci” riguardano, incontrando il favore del pubblico varesino.

« La rassegna “Parola di donna” è un appuntamento necessario e imperdibile – ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Comune di varese Enzo La Forgia – Perchè mai come in questo nostro tempo c’è bisogno di occasioni pubbliche, che ci aiutino a riflettere sui bisogni e i desideri dell’altra metà del cielo».

Primo appuntamento sarà venerdì 27 settembre alle 20:30 al Salone Estense: Arianna Scommegna porterà lo spettacolo “Potevo essere io” di Renata Ciaravino, vincitore del bando network 2013.

In questo spettacolo, Arianna Scommegna dà voce alla storia di due bambini cresciuti nello stesso cortile, ma con esiti di vita molto diversi. Attraverso una narrazione intensa e frammentata, lo spettacolo esplora l’infanzia e l’evoluzione di ciascuno, con umorismo e riflessioni profonde. Il minimalismo scenico lascia spazio alle parole e ad alcuni video evocativi che accompagnano i ricordi. È uno spettacolo che ci ricorda l’importanza di chi siamo stati da bambini, e come queste esperienze continuino a influenzarci da adulti.

Lunedì 21 ottobre sempre in Salone Estense concerto di Rita Marcotulli che dialogherà con Pietro Pirelli.

Sabato 26 ottobre Caroline Pagani presenterà “Mobbing Dick” una disamina sarcastica dei provini delle donne. Lo spettacolo vede la regia della varesina Alessandra Premoli affermata regista in campo lirico e la voce fuori campo di Davide Livermore,

Venerdì 15 novembre sarà ospite Alessandra Kustermann che presenta il suo ultimo progetto per realizzare una struttura di accoglienza per donne e figli maltrattati a Milano. La celebre dottoressa, con oltre 30 anni di attività a protezione delle vittime di violenza, dialogherò con Manuela Lozza presidente della Commissione cultura del Comune.

Sabato 23 novembre Iaia Forte porterà in scena “Istantanee” mentre il 30 novembre protagonista sarà Lucia Poli e l’omaggio adAlberto Savinio “La pianeta” con Marco Scolastra al pianoforte.