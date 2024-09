Pedala con Saronni: in caso di maltempo ci sarà “l’Incontro con i campioni”

In bilico tra pedalata e incontro: la terza edizione della “Pedala con Giuseppe Saronni” prevista domenica 8 settembre a Cittiglio potrebbe avere uno svolgimento diverso dal solito in caso di maltempo. Se infatti le condizioni meteo non dovessero essere adatte a salire in sella, la manifestazione cambierà pelle e si trasformerà nell’Incontro con i campioni: un talk show all’interno del salone del FeStiAmo Park di Cittiglio che coinvolgerà tanti corridori che hanno fatto la storia del ciclismo italiano.

Oltre a Giuseppe Saronni (il suo Mondiale di Goodwood ha appena compiuto 42 anni) sono attesi a Cittiglio anche Gianni Bugno, Roberto Visentini, Giovanbattista Baronchelli, Mario Beccia, Luciano Loro, Roberto Ceruti, Giovanni Mantovani, Stefano Allocchio, Leonardo Natale, Giancarlo Casiraghi, Antonio Saronni, Pietro Tamiazzo, Renato Laghi, Silvano Contini, Luigi Botteon, Mario Lanzafame, Ezio Moroni, Gianluigi Carretta.

Spazio anche alla attualità perché arriveranno anche la giovane promessa della mountain bike varesina, la valcuviana Giada Martinoli (fresca di partecipazione ai mondiali), e l’argento olimpico del canottaggio Gabriel Soares che vive a Besozzo. Nel corso della giornata di domenica 8 ci sarà inoltre la possibilità di visitare il Museo Alfredo Binda e la mostra allestita da Luca Carraro.

Le adesioni alla Pedala con Saronni sono possibili anche sabato 7 (dalle 15 alle 18) recandosi al FeStiAmo Park di Cittiglio, così come domenica 8 settembre dalle ore 8; in queste circostanze si potrà anche ritirare la t-shirt celebrativa. L’organizzazione tecnica è curata dalla Società Ciclistica Orinese per l’evento patrocinato dal Comune di Cittiglio; la partenza della pedalata è fissata alle ore 9.20 e i ciclisti dovranno percorre 56 chilometri del tracciato ad andatura turistica. Chi intende partecipare al pranzo con i campioni (facoltativo) deve rivolgersi direttamente al Ristorante La Bussola per effettuare la prenotazione (0332 602291).