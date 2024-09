Piove all’interno del liceo Frattini di Varese: i vigili del fuoco chiudono gli uffici al piano terreno

Vigili del fuoco al liceo Frattini di Varese questa mattina, giovedì 5 settembre. Il personale ha trovato gli uffici amministrativi in ammollo. L’acqua è piovuta copiosa dal controsoffitto che era completamente impregnato. I vigili del fuoco hanno verificato la situazione e disposto la chiusura dell’intera ala.

Era da inizio anno che il dirigete reggente Santo D’Angelo segnalava alla Provincia, che ha la proprietà dell’immobile, il problema delle infiltrazioni: « Dapprima erano poche gocce che sono aumentate nel corso dei mesi – spiega il dirigente – Così, durante i mesi estivi Villa Recalcati ha disposto l’intervento. Secondo i tecnici il problema era legato alle fioriere del primo piano. Si tratta di vasi, oggi abbandonati a sè stessi, che causavano la perdita d’acqua al piano inferiore. Così sono stati svuotati e ripuliti. Questa mattina il personale si è ritrovato con gli uffici pieni d’acqua: la situazione non era sicura quindi ho richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

La Provincia ha incaricato una ditta che, in urgenza, è venuta a verificare il problema: le fioriere, ormai svuotate, hanno favorito l’immissione dell’acque nei pluviali che, però, erano intasati. Ora la situazione è tornata nella norma, non piove più all’interno dei locali ma io attendo l’autorizzazione dei vigili del fuoco per far rientrare il personale. Quanto è successo è grave anche perchè in quei locali abbiamo documenti importanti che hanno corso il rischio di venire distrutti. Ci sono apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò che è accaduto è frutto di una mancata programmazione di interventi ordinari di manutenzione».

L’episodio ripropone la necessità di spostare la parte amministrativa: « Attualmente il personale sta lavorando in una classe mentre il mio ufficio è stato spostato vicino all’ingresso. Si potrebbe approfittare di questa situazione per traslocare l’amministrazione al secondo piano ,dove ci sono locali più idonei e che vanno solo sistemati. Noi abbiamo un atrio che è un vero gioiello, una piccola Brera, ma attualmente sempre un accampamento».