Pizzighini (M5S): “Presentata un’interrogazione in Regione sul bosco di via Curtatone a Gallarate”

Alla manifestazione di Gallarate contro l’abbattimento del bosco di via Curtatone, che si estende su un’area di circa dieci ettari, destinata a un nuovo plesso scolastico, era presente anche il consigliere regionale Paola Pizzighini del M5s Lombardia. «Su indicazione dei nostri rappresentati territoriali – sottolinea Pizzighini – il gruppo regionale si è immediatamente attivato, per fare quanto possibile al fine di scongiurare l’ennesima colata di cemento a distruggere il verde di un’area, che negli ultimi anni ha conosciuto un preoccupante incremento in termini di consumo di suolo».

«Teoricamente – osserva il consigliere dei M5S – il finanziamento del progetto con fondi europei sarebbe destinato alla rigenerazione urbana. La normativa regionale sulla rigenerazione urbana è molto chiara e riguarda la riqualificazione degli edifici esistenti e dei quartieri, non certo il consumo di suolo vergine. Il progetto del nuovo polo scolastico non corrisponde agli interessi dei cittadini perché i plessi scolastici esistenti rischierebbero l’abbandono».

C’è anche un’altra considerazione che riguarda la collocazione del nuovo plesso scolastico in quanto molto distante dalle principali aree residenziali, con annessi disagi per le famiglie nel portare a scuola i bambini. «Sarebbe, invece, più conforme alla normativa – conclude Pizzighini – riqualificare gli edifici già esistenti, che garantirebbero la prossimità e vicinanza delle scuole nei quartieri cittadini, come chiedono il Comitato e i suoi sostenitori. In questi mesi sono state anche avanzate proposte che condivido, quali la trasformazione dell’area in un parco urbano o la ri-naturalizzazione e riforestazione di un’area urbanizzata di almeno pari superficie a quella del progetto contestato nel territorio comunale. Per questi motivi a luglio ho depositato in Consiglio regionale un’interrogazione per chiedere a Regione, cofinanziatrice del progetto, di intervenire a tutela del bosco. Riteniamo che ad orientare il progetto debbano essere due fari: il primo l’interesse dei cittadini, il secondo la tutela dell’ambiente».