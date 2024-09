Progetto Layla e Coro Divertimento Vocale uniti sul palco a Cassani contro la violenza di genere

Il Coro Divertimento Vocale si esibirà in un concerto benefico venerdì 27 settembre, alle ore 21, al Cinema Teatro Auditorio di Cassano Magnago.

L’evento, organizzato dal Progetto Layla con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago e di Somma Lombardo, mira a raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione, che dal 2018 offre supporto legale e psicologico a donne e minori vittime di violenza. I biglietti per il concerto, al costo di 15,90€, sono acquistabili su evients.com, qui.

Partecipare all’evento significa dare un contributo concreto alla lotta contro la violenza di genere.

Progetto Layla

Con sede a Somma Lombardo, Layla opera dal 2018 offrendo supporto legale e psicologico a donne e minori vittime di violenza, combattendo ogni forma di abuso. L’associazione ha già assistito oltre 50 donne. La violenza di genere rimane un’emergenza in Italia: nel 2023, si sono contate 106 vittime donne, molte delle quali in ambito familiare.

Il Coro Divertimento Vocale

Con le sue 150 voci e una band è uno dei cori più numerosi d’Italia. Fondato nel 1996 a Gallarate da 20 giovani, sotto la guida del Maestro Carlo Morandi, ha realizzato oltre 300 concerti e si è sempre distinto per il suo impegno solidale. Nel 2019, ha raggiunto la finale di Italia’s Got Talent. Contatti Progetto Layla Per assistenza o informazioni sul Progetto Layla, contatta via email a info@progettolayla.it o al numero 371 385 7386. Segui la pagina Facebook per aggiornamenti.