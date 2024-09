Riuscitissima la 13esima edizione della StraSolaro, quasi 400 i partecipanti

Sono stati quasi 400 i partecipanti alle 13esima edizione della StraSolaro che si è svolta domenica 1° settembre, organizzata dal Comune con Seim e l’Avis di Solaro.

«E’ stato bello ritrovare tanti solaresi e non al via e sul percorso, per un appuntamento che piace sempre – dicono gli amministratori cittadini – L’Amministrazione comunale ci tiene a ringraziare tutti i partecipanti, i gruppi, i volontari che hanno collaborato, l’organizzazione, gli uffici comunali, la Protezione civile e gli ecovolontari per la preparazione e lo svolgimento della manifestazione».

Molto apprezzata dai partecipanti tutta la parte organizzativa, compresa la novità di quest’anno: il riscaldamento atletico con i ragazzi di In x Aut.

(Immagini del Gruppo fotografico Cogli l’Attimo)