Scontro di sabato in via Curtatone, indagini per trovare i responsabili

La giornata di sabato al presidio di via Curtatone è stata particolarmente “animata“, in particolare a metà mattina, con due episodi quasi concomitanti e forse connessi: da un lato un manifestante strattonato dagli operatori di polizia (per una ripresa con il cellulare, poi visitato in ospedale) e poi il lancio di alcuni sassi contro gli agenti.

Proprio su quest’ultimo passaggio indaga ora la Digos della Questura di Varese, per risalire a chi ha lanciato sassi contro Polizia e Carabinieri. Si ipotizza il reato di lesioni a pubblico ufficiale: dalla Questura di Varese viene confermato che un agente ha riportato una ferita a una gamba, con una prognosi di dieci giorni.

In quel momento pare i manifestanti fossero a volto coperto e quindi si indaga per capire chi sia ad aver lanciato sassi. Del resto la Digos sta regolarmente registrando immagini (foto e video) dei presenti, per procedere a eventuali contestazioni.

Dal canto loro già sabato mattina, con conferenza stampa prima dei fatti, i vari attivisti – che fanno parte di gruppi diversi – hanno lamentato un clima di intimidazioni intorno al presidio.