Seconda Strada Besozzo. Ci siamo fatti più belli

Sabato 7 settembre, alle ore 18, Seconda Strada Besozzo vi aspetta in via Trieste 60, per una grande inaugurazione. Dopo un prestigioso restyling, lo store riapre più grande, più bello e più fashion che mai! Scopri un’esperienza di shopping rinnovata e in grande stile!

Unisciti a noi per festeggiare!

Aperitivo esclusivo in collaborazione con Locanda Pozzetto : inizia la giornata con gusto

I migliori brand in uno spazio rinnovato

Abbiamo ampliato il nostro store per proporre una selezione ancora più vasta dei migliori brand di moda donna uomo e bambino, con spazi rinnovati e un design che farà innamorare a prima vista.

Guess, Pepe Jeans, Max Mara, Hugo Boss, Emme Marella, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Marciano, Alviero Martini, Seventy, Red Bull, Fracomina, Alviero Martini, Seventy, Bernese, Levis, Caractere, Timberland, Save the Duck, Sun 68, The North Face, Fred Mello, Geox, Gas, Lyle & Scott, Cafe Noir, Gianni Lupo, Morato, Aeronautica Italiana, Penny Black, Yes Zee, Desigual, Dickies, Manila Grace, Fred Perry, Suns, Sandro Ferrone, Aeronautica Italiana e tanti altri scontati fino al 50%!

Non mancare

Ti aspettiamo per festeggiare insieme questa nuova avventura!

Porta con te i tuoi amici e preparati a vivere una giornata all’insegna dello shopping, della musica e del divertimento.