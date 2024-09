Settembre con il Corpo Volontari Ambulanza: a Sesto Calende corsi gratuiti e formazione al soccorso

Con il mese di settembre riprende la programmazione dei corsi del Corpo Volontari Ambulanza. L’associazione, guidata dal Cavalier Gianluigi Conterio, in occasione della festa di Sesto città di sabato 7 settembre ha in programma due corsi di disostruzione delle le vie aeree nel paziente pediatrico nella sala Cesare da Sesto. Il corso sarà tenuto dagli istruttori ANPAS e AREU del CVA in due sessioni, la prima alle 8:30 e la seconda alle 10:30. Il corso è gratuito ma viene richiesta l’iscrizione sul sito www.cva-angera.it nella sezione eventi per motivi logistici.

L’attività prosegue con la presentazione dei nuovi corsi lunedì 16 settembre alle ore 20:30 nella sala consiliare di Taino o, in alternativa, venerdì 20 settembre, alle ore 20:30 nella sala Cesare da Sesto del Comune di Sesto Calende. Questa edizione dei corsi per diventare Centralinista, Addetto al Trasporto Sanitario (modulo TS) o Soccorritore Esecutore AREU (modulo SE) ha ricevuto patrocinio di AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), del Comune di Taino e del Comune di Sesto Calende. La serata di presentazione non è vincolante alla prosecuzione del percorso formativo.

I corsi proseguiranno successivamente tutti i lunedì e giovedì presso il distaccamento di Sesto Calende in via Fontana Mora, 24, con lezioni teoriche tenute da medici specialisti e addestramenti pratici tenuti da istruttori AREU e ANPAS. Anche in questo caso, per motivi organizzativi, il gruppo istruzione richiede l’iscrizione sul sito web associativo nella sezione eventi.

Il mese si conclude con la Giornata mondiale del cuore domenica 29 settembre dove al mattino in piazza De Cristoforis a Sesto Calende e sul lungolago di Angera verrà effettuata la prova della pressione sanguigna, dei parametri vitali e ci sarà “facile Dae” dimostrazione e prova pratica di rianimazione cardiopolmonare per illustrare alla popolazione le manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare e di utilizzo del defibrillatore in attesa dei soccorsi.