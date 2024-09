Sorpresa a rubare all’interno di un supermercato: 19enne di Como arrestata dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato, nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 6 settembre, ha arrestato per furto aggravato una comasca di 19 anni, residente in un paese del Lago di Como, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio collezionati tra Milano e Varese, perché sorpresa a rubare all’interno di un supermercato della periferia della città.

Verso le 15.30 una volante è stata inviata presso un supermercato della periferia sud di Como, in quanto era stato segnalato il furto di merce perpetrato da una giovane donna. I poliziotti giunti in pochissimi istanti sul posto, sono stati subito indirizzati dal responsabile della sicurezza – che aveva notato il furto – verso la 19enne che si stava allontanando a piedi dal piazzale del supermercato. La donna èstata prontamente fermata dagli agenti, che nel frattempo avevano notato che la stessa aveva abbandonato tra le auto presenti nel parcheggio una borsa.

Il controllo della borsa ha permesso di rinvenire merce di proprietà dell’esercizio commerciale, del valore di quasi 120 euro. Sentite le testimonianze, gli agenti hanno ricostruito la dinamica, appurando che la donna mentre si trovava tra le corsie, aveva riempito di merce la stessa borsa venendo fermata subito dopo le casse per un controllo, essendo uscita senza pagare nulla.

Portata in Questura, la 19enne è stata identificata con precisione, facendo emergere una serie di precedenti a suo carico per furti analoghi, collezionati in altre province lombarde, dopodiché, una volta acquisita la denuncia della proprietà e restituita la merce, è stata arrestata per furto aggravato.