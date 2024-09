Sul Sempione a Somma Lombardo nasce il grande “mosaico” di Refreshink

Una nuova vita per i palazzi di Somma Lombardo che da semplici muri si trasformano in gigantesche opere d’arte di strada: in questi giorni sta vedendo la luce il secondo murales di Refreshink (Giovanni Magnoli). Come le precedenti tre opere del progetto, va a nobilitare una parete cieca lungo la strada del Sempione, a ridosso della rotonda all’ingresso del centro città, venendo da Casorate-Gallarate.

Quello che nasce in questi giorni è il quarto murale del progetto ““Ieri, oggi, domani: il percorso dell’arte Sommese” e arriva esattamente a un anno dalla realizzazione della prima opera affidata a Refreshink, “Le tre grazie”.

L’artista sta realizzando la nuova opera con la stessa tecnica precedente, vale a dire mosaico in stile romano e bizantino , utilizzando colori acrilici per esterno:riproduce un’opera conservata nel castello, un paesaggio boschivo con animali che assistono al concerto di Orfeo, realizzato sullo scalo d’onore. Spiega l’assessora alla cultura Donata Valenti: «È stato scelto questo dipinto in simbiosi con il nuovo parco della legalità che a breve inaugureremo: è bello vedere la propria città rinnovarsi con nuove forme e colori».

«La volontà rimane sempre la stessa, ovvero quella di portare all’esterno delle parti caratteristiche del Castello e far conoscere le bellezze del luogo» continua Refreshink. «In questo nuovo progetto riportiamo su muro l’arte musiva, il mosaico. Non un mosaico vero, ma dipinto, unendo in qualche modo l’arte dei murales da cui vengo e l’arte musiva. Sono grato a Somma perché mi ha dato questa seconda possibilità» continua. L’artista racconta che questa seconda opera su strada, infatti, deriva dal legame con La Cattedrale, lo spazio eventi e artistico realizzato in una vecchia fabbrica sommese: «La Cattedrale mi ha dato la possibilità di fare un nuovo lavoro all’interno del progetto Iconosaik. Mi hanno in qualche modo spronato a questo nuovo lavoro».

Refreshink al lavoro sull’opera 2023, “Le grazie”

Il progetto di Somma Lombardo “Ieri, oggi, domani: il percorso dell’arte Sommese” – avviato nel 2019 – ha come obbiettivo quello di rendere l’arte più fruibile per tutti, ma non solo: la città si sta piano piano trasformando in un vero e proprio “museo di strada” a cielo aperto.

Tutto è partito con l’idea di trasformare la città di Somma Lombardo in una città più godibile agli occhi chi attraversa le sue strade riportando sui muri l’arte.Proprio a fianco del pregevole castello Visconti di San Vito (gioiellino sommese costruito a partire dal 1250), il centro della cittadina è caratterizzato da numerosissimi palazzine degli anni Sessanta e Settanta, edifici eredità esteticamente non pregevole degli anni del boom economico.

L’iniziativa partita nel 2019 è nata con lo volontà di inserire bellezza, attraversio le opere d’arte sui muri, proprio in questo tratto della strada del Sempione: i murales sono ispirati appunto ai capolavori conservati all’interno del Castello Visconti, e sono stati realizzati da artisti di grande valore, legati al territorio, vale a dire Giovanni “Refreshink” Magnoli e Andrea “Ravo” Mattoni.

Dall’inizio del progetto ad oggi sono state realizzate tre opere, cui si aggiunge in questi giorni la quarta.

La prima ad essere stata completata, in soli cinque giorni, è stata “La Carità”, un dipinto riprodotto in scala su una grande parete di un edificio da Ravo Mattoni. Dopo il successo ottenuto dal murales, sono state realizzate nell’ estate del 2023 altre due opere: “Le tre Grazie” di Refreshink, e un altro dipinto di Ravo Mattoni riprodotto sul muro di un palazzo intitolato “L’annunciazione”, riproduzione di un’opera originale della cappella gentilezza del Castello.

Tutti i dipinti e affreschi in originale sono visibili all’interno del Castello Visconti di Somma Lombardo, nei mesi da aprile ad ottobre, alla domenica dalle 10 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 18 (è sempre consigliata la prenotazione).