Trenta comuni insieme per la prevenzione, Valbossa In Rosa sempre “più grande”

Sarà inaugurata ufficialmente sabato 28 settembre, la sesta edizione di “Valbossa IN Rosa”, manifestazione tesa alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. L’evento sarà presentato nella Sala consiliare del Municipio di Azzate (Villa Bossi Tettoni Benizzi Castellani), in via Benizzi Castellani 1, con inizio alle ore 11.

L’ormai tradizionale evento di ottobre, la cui prima edizione risale al 2019, è cresciuto di anno in anno, coinvolgendo già dalla prima edizione 10 Amministrazioni comunali e raggiungendo il ragguardevole numero di 29 nell’edizione 2023: quest’anno si allargano ancora i confini perché, oltre alla Provincia di Varese, sono ben 30 i Comuni che concedendo il loro patrocinio hanno scelto di affiancare gli organizzatori dell’associazione di promozione sociale IN Valbossa nel suo percorso: Albizzate, Arsago Seprio, Azzate, Biandronno, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Castronno, Cazzago Brabbia, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Mercallo, Morazzone, Mornago, Oggiona Santo Stefano, Sumirago, Ternate, Travedona Monate, Vedano Olona e Vergiate. [le foto id=1735377]

“Valbossa IN Rosa” ha sinora portato in cinque edizioni alla raccolta di circa 45mila euro, tramutati in centinaia di visite senologiche in vari paesi, in donazioni alle associazioni di volontariato oncologico e all’Istituto Besta di Milano per una borsa di studio, e nel dono di una poltrona tecnologica per la VABB stereotassica alla Mammografia senologica dell’ASST Sette Laghi.

Quest’anno, come sarà svelato nel corso dell’inaugurazione ufficiale di sabato, saranno ancora numerosi gli eventi in calendario in un cartellone estremamente variegato che prevede camminate metaboliche, torneo di volley, serata di testimonianza di donne operate al seno, incontri divulgativi, concerti, motogita tra diversi Comuni, show cooking, spettacoli di fuoco e di magia, passeggiata notturna solidale, festa in piazza, commedia dialettale e molto altro ancora.

Il ricavato sarà destinato alla donazione di visite senologiche specialistiche che verranno effettuate sul territorio, in particolare per le donne dei Comuni che si saranno dimostrati più generosi e attenti alla sensibilizzazione sulla prevenzione.