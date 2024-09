Tutti a scuola anche a Saronno, tra edifici rinnovati, gli auguri del sindaco e la Polizia locale a vigilare sulla sicurezza

La campanella questa mattina ha suonato per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, residenti o pendolari che hanno come punto di riferimento le scuole di Saronno.

Sotto un cielo grigio e per niente invitante migliaia di bambini, ragazzini e adolescenti sono tornati a sciamare per le strade cittadine, con un’impennata del traffico e del movimento in stazione.

Ieri i saluti del sindaco Airoldi e dell’assessore Gabriele Musarò che hanno scelto la scuola media Leonardo da Vinci per un incontro con i ragazzi, oggi il ritorno in aula per tutti, con alcune novità, che riguardano diversi edifici scolastici ma non solo.

Durante l’estate gli interventi di manutenzione sulle strutture sono stati diversi, come l’ammodernamento dell’asilo nido Candia, ma anche gli interventi nella scuola primaria Ignoto Militi dove si è messo mano alla palestra ma anche al corpo principale, alla mensa e ai servizi igienici, e alla media Bascapè con la tinteggiatura delle aule didattiche, del corridoio al piano terra, della biblioteca e del corpo scale, mentre all’asilo nido Gianetti è stato installato un boiler per garantire acqua calda al servizio igienico.

Anche sulla sicurezza l’Amministrazione cittadina ha messo in atto misure volte a garantire più tranquillità agli studenti, rafforzando i servizi di presidio delle aree sensibili, come la stazione di Saronno, i sottopassi e più in generale i principali percorsi verso gli istituti scolastici. Da alcuni giorni, e anche questa mattina, la Polizia locale era di servizio davanti alla stazione con due agenti.