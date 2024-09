Un sabato da Mastini: saluto in piazza Montegrappa e amichevole al PalAlbani

Giornata ricca, quella di sabato 7 settembre, per gli appassionati di hockey su ghiaccio e per i tifosi dei Mastini Varese. La squadra del nuovo coach sloveno Gaber Glavic disputerà infatti la seconda delle tre amichevoli previste sulla “strada” che porterà i gialloneri all’esordio in campionato previsto per sabato 21 (in casa contro il Dobbiaco).

In programma, dalle 18,30, c’è il test con il Como dell’ex tecnico giallonero Massimo Da Rin: i lariani devono ancora definire la coppia di stranieri ma hanno tra le proprie fila diversi ex compreso Tommaso Cordiano, che nelle ultime due stagioni ha giocato nell’HCMV contribuendo alla doppietta IHL-Coppa Italia del 2023.

La società del presidente Carlo Bino ha ufficializzato la conferma di un altro giocatore “storico”, Pietro Borghi, 27 anni e una vita trascorsa con addosso la maglia giallonera. Si ricompone quindi per l’ennesima volta il tandem con il fratello Marcello (mentre il terzo Borghi, Francesco, ha smesso nel 2020), con Pietro che rimpolperà anche quest’anno le linee d’attacco a disposizione di Glavic.

Prima di recarsi all’Acinque Ice Arena però, squadra e club vivranno una mattinata a contatto con la città. Alle 11 in Camera di Commercio è prevista la conferenza stampa di inizio stagione mentre a seguire (intorno alle 11,45) i giocatori saranno in piazza Montegrappa per incontrare i tifosi e per la consueta sessione di selfie e autografi. Una bella occasione per il pubblico che in queste prime uscite – l’allenamento di apertura, l’amichevole con Chiavenna – ha riempito gli spalti del PalAlbani confermando il proprio affetto per il Mastino del ghiaccio.