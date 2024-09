I Mastini piacciono e segnano: 6-2 al Chiavenna in amichevole

Come da copione, l’amichevole tra Varese e Chiavenna è stato poco più che un allenamento per i Mastini che, con addosso l’insolita casacca biancorossa, hanno salutato i circa 500 spettatori superando per 6 a 2 gli ospiti nella loro prima uscita stagionale.

Di categoria inferiore e con pochi uomini a disposizione, Chiavenna non ha mai dato problemi agli uomini di Glavic, ma di cose belle se ne sono viste. Prima di tutto la grinta e l’impegno del gruppo, capace sino all’ultimo

secondo di gioco di mettere sul ghiaccio voglia e passione, sfruttando al meglio tutti i sessanta minuti di gioco per raffinare la sintonia tra giocatori e reparti. La cura Glavic è emersa in maniera molto marcata, al netto della pressione del non irresistibile avversario: si sono viste cose molto interessanti, come efficaci geometrie di gioco, pulite ed essenziali, capaci di sviluppare schemi più complessi che per linee verticali hanno messo in condizione gli attaccanti varesini di risultare pericolosi in molte occasioni.

Meno dischi lanciati in balaustra per essere poi recuperati a favore di situazioni meno rischiose, se si pensa che il peso, in termini di chili, in attacco è piuttosto basso, la strategia legata alla velocità e gli scambi veloci forse ha ragion d’essere. Contro il Chiavenna la differenza in termini di marcature l’ha fatta la “vecchia guardia”, ma anche questo è assolutamente normale visto che si tratta della prima uscita stagionale. Significativa la prima rete messa a segno da Edo Raimondi, che pochi giorni fa ha sciolto le ultime riserve sul prosieguo dell’attività agonistica ed è quindi stato ufficialmente confermato dai Mastini.

Molto positivo colpo d’occhio dei due stranieri, con Kuronen (autore dell’ultima rete) che sembra davvero veloce, ed il moschettiere Franchini – anch’egli a segno – che sembra confermare il noto fiuto per il gol. Sabato prossimo in un test amichevole certamente più impegnativo arriva il Como, e probabilmente le nuove maglie giallonere.