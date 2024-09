Una sala della nuova sede della comunità montana di Luino verrà dedicata al Presidente Fiorini

La sala ipogea di Villa Walty, futura sede di Comunità Montana Valli del Verbano, sarà intitolata a Silvio Fiorini, storico Presidente dell’Ente e scomparso nel 2006. Ad annunciarlo, in introduzione della sessione di giovedì 26 settembre dell’Assemblea dei Sindaci e delegati, l’attuale presidente Simone Castoldi.

Il nome di Fiorini sarà quindi legato alla sala ipogea di prossima realizzazione, ossia, il cuore didattico e multimediale della nuova sede dell’Ente montano a Luino. Dopo l’annuncio si avvieranno le procedure burocratiche per rendere formale l’intitolazione. “Pensiamo che sia un perfetto omaggio ad un Presidente che ha dato tanto a Comunità Montana”, ha commentato Castoldi davanti alla platea dei rappresentati dei 32 Comuni. Con lui, il fratello del fu Presidente, Mauro Fiorini.

“Ho voluto portare a conoscenza dell’Assemblea questa volontà. Una persona che ha dato molto per le nostre valli. La proposta è stata accettata prima dalla Giunta e ora la portiamo ai Sindaci e delegati; da parte mia c’è piena soddisfazione per questa intitolazione. Credo faccia piacere a molti amministratori del passato e del presente, ma soprattutto vorrei che la figura di Fiorini sia un ricordo ed un esempio da seguire per gli amministratori del futuro”. Alle parole di Castoldi è seguito un lungo applauso. Dopo aver ricoperto il ruolo di Primo Cittadino per vari mandati e di Segretario Comunale, Fiorini è stato Presidente di Comunità Montana Valli del Luinese per dieci anni a cavallo del millennio. In foto: la Giunta Esecutiva e (in piedi) il presidente Castoldi con Mauro Fiorini.