Varese tra arte e natura: passeggiate, incontri e spettacoli per riscoprire il territorio

Dal 14 al 22 settembre, Varese ospiterà un’importante rassegna di eventi dedicati alla riflessione sulla bellezza e sulla fragilità dell’ambiente in cui viviamo. Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, l’iniziativa Varese Arte-Natura-Ambiente coinvolge vari settori, dall’arte alla natura, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla tutela del patrimonio ambientale e culturale.

Il programma prevede passeggiate, incontri e spettacoli che si svolgeranno in diversi luoghi della città, a partire dal 14 settembre con “Il sentiero delle Pizzelle fino al Grand Hotel”, una visita guidata lungo un suggestivo percorso naturale che parte da Santa Maria del Monte. La passeggiata condurrà i partecipanti attraverso prati aridi e sottoboschi, fino alla vetta della Punta Tre Croci, con arrivo al maestoso Grand Hotel. L’iniziativa, parte del ciclo “Conosci il tuo patrimonio”, richiede prenotazione ed è riservata a un massimo di 30 partecipanti. È possibile prenotarsi tramite Eventbrite.

Il 20 settembre sarà la volta di una visita guidata nel cuore di Varese con “Alla scoperta di Biumo Inferiore”. Il ritrovo sarà nel cortile della Sala Nicolini, e il percorso condurrà i partecipanti attraverso cenni storici legati alla battaglia del 1859 e al monumento ai Caduti nel quartiere Belfiore. Sarà fatta anche menzione della targa commemorativa dedicata a Franca Rame. Anche per questo evento la prenotazione è consigliata e può essere effettuata tramite Eventbrite.

Il calendario prevede anche momenti culturali di grande rilievo: il 18 e il 21 settembre, presso la Sala Montanari, verrà proiettato il documentario “Varese, la Città Giardino” di Eugenio Manghi, Annalisa Losacco e Pino Farè. Il film offre uno sguardo inedito sul patrimonio verde di Varese e sulla ricchezza faunistica che caratterizza il territorio. Il documentario sarà introdotto dagli autori, con ingresso libero.

A coronare il programma, il Festival Echi Urbani offrirà una serie di concerti e spettacoli. Tra questi, spicca il recital pianistico di Irene Veneziano presso la Sala Veratti il 20 settembre, con prenotazione consigliata e donazione a sostegno della campagna crowdfunding per il fondo giovani talenti del festival. La stessa location ospiterà il concerto della masterclass Echi Urbani il 22 settembre, che vedrà esibirsi giovani talenti come Marco Ballerio e Moisés De Santi. È possibile prenotarsi e ottenere ulteriori informazioni tramite la pagina ufficiale del festival su Linktree.

L’assessore alla Cultura di Varese Enzo Laforgia invita tutta la cittadinanza «a partecipare a queste iniziative, per scoprire e riscoprire il ricco patrimonio naturale e culturale della città». Gli eventi sono organizzati in collaborazione con numerose realtà locali e nazionali, tra cui PoliS-Lombardia, e mirano a creare un dialogo tra arte, storia e ambiente, con uno sguardo attento al futuro.

Per maggiori dettagli e prenotazioni, è possibile consultare il sito del Comune di Varese o le piattaforme online dedicate agli eventi, come Eventbrite e Linktree, dove sono elencate tutte le attività in programma.