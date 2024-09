Vento e temperature in calo, in arrivo un weekend d’autunno

L’autunno è ormai alle porte e a confermarlo sono le temperature previste per i prossimi giorni che registreranno un calo termico notevole, fino ad arrivare a toccare una temperatura minima di 11°C e una massima di 22°C.

Meglio prepararsi al cambio armadio perché le temperature previste per il weekend spazzeranno via, almeno per un momento, l’estate.

Il giorno più freddo sarà sabato, con raffiche di vento che toccheranno i 56 km/h e le temperature che non saliranno oltre i 22 gradi.

Venerdì e domenica si avrà un po’ di tregua con folate che non supereranno i 40 km/h, ma resteranno comunque basse le temperature rimanendo sempre sotto i 22 gradi.

In settimana però tornerà il bel tempo e le giornate si scalderanno prima di passare all’autunno.