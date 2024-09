Ventunenne ferito in un incidente auto – moto a Laveno Mombello

Incidente stradale nella prima mattina di venerdì a Laveno Mombello: a rimanere ferito un motociclista di 21 anni vittima di uno schianto con un’auto.

Il fatto è avvenuto in via XXV Aprile, la strada che porta da Mombello/Cittiglio verso la zona del Ponte a Laveno.

Bloccata la circolazione con forse dell’ordine sul posto.

Sul piano sanitario il 118 ha inviato sul posto un elicottero, oltre ai mezzi di terra, per prestare le prime cure al giovane. Il codice di intervento dei mezzi del soccorso sanitario è rosso.

Il traffico è rimasto bloccato sulla strada anche per via di un secondo incidente avvenuto qualche centinaio di metri più a Nord in direzione Laveno.