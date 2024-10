1.600 biblioteche e 344 case editrici, Lombardia da record nel settore dei libri

Lombardia assoluta protagonista anche nel settore della cultura in Europa. Un primato scandito da 1.600, biblioteche, 43 ‘Sistemi bibliotecari e 344 le case editrici. Sono solo alcuni numeri illustrati dall’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, alla ‘Buchmesse’ di Francoforte, la più importante fiera editoriale del mondo. L’assessore è intervenuta nel panel intitolato ‘Lettura, comunità, sviluppo. Politiche di diffusione e promozione del libro dalla Lombardia alle regioni europee’.

«La Fiera di Francoforte -ha affermato l’assessore Caruso- ci ha consentito di evidenziare la leadership della Lombardia a livello europeo anche nel settore culturale. Chiunque entri in una libreria scoprirà rapidamente che quasi un libro su due è stato stampato proprio nella nostra regione. E, anche per quanto riguarda il mondo delle biblioteche, Regione Lombardia si colloca in una posizione di assoluta eccellenza».

Un lavoro che viene sostenuto anche con i fondi regionali. «Con il bando ‘Avviso unico cultura 2024’ -ha aggiunto- abbiamo sostenuto oltre 340 progetti, molti dei quali dedicati alla ‘lettura’. Inoltre, attraverso il bando ‘InnovaCultura’ la Regione ha stanziato 6 milioni di euro per supportare istituti e luoghi della cultura, di cui 1,5 milioni destinati al partenariato tra imprese culturali e creative, biblioteche e sistemi bibliotecari».

Un primato culturale che i lettori di VareseNews conoscono bene grazie al progetto “biblioteche in tour”, un viaggio che abbiamo fatto tra le biblioteche della provincia. La biblioteca non è infatti solo il luogo dove si prestano i libri, ma anche una rete che propone corsi e altre attività, un punto di riferimento sociale. Con quel viaggio abbiamo raccontato le curiosità, l’attività quotidiana, le sedi storiche e quelle più moderne. Potete ripercorrerlo tutto cliccando qui.