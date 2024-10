A Bizzozero una settimana di eventi per la Festa della Madonna del Rosario

Dal 9 al 14 ottobre la Parrocchia dei Santi Evasio e Stefano di Bizzozero, vivrà una settimana ricca di appuntamenti per la Festa patronale della Madonna del S. Rosario, tradizionale appuntamento per i residenti e per la comunità. Quest’anno la festa sarà anche l’occasione per accogliere il nuovo parroco don Luigi Pisoni ed il nuovo vicario pastorale don Alberto Tedesco.

La festa si apre mercoledì 9 alle 21 con la Messa celebrata dai sacerdoti nativi e dai sacerdoti che hanno svolto una parte del loro ministero in parrocchia (per ora hanno confermato la presenza don Marco Carzaniga, don Giuseppe Como, don Alberto Lolli, don Gianluca Romanó e don Massimo Talamona). A seguire, un rinfresco per poter rivedere gli amici storici e le persone che hanno segnato la crescita di molti fedeli.

Venerdì 11 nel pomeriggio appuntamento per la terza età con la benedizione in chiesa e poi la merenda conviviale in oratorio. Dalle 19.30 aprirà lo stand gastronomico con diverse pietanze nel menù e dalle 21 si canterà e ballerà nella serata karaoke con Paola e Christian Music.

Sabato 12 alle 18 si celebrerà la Messa vigiliare che si concluderà con la processione con la statua della Madonna. Dalle 19.30 aprirà lo stand gastronomico e dalle 21 ci sarà una serata gioco-quiz “Grande Cervellone, l’originale!”, assoluta novità per la festa bizzozerese: è possibile iscrivere la propria squadra (composta da un massimo di 10 componenti), fino ad esaurimento posti, sul sito www.dongnocchivarese.it/cervellone. In palio diversi premi come una bottiglia messa in palio da Cà del Bosco, bottiglie del birrificio artigianale 50&50 di Varese e cesti dell’azienda agricola “La Fazenda del Besa” di Varese, oltre a tanti altri.

Il culmine della festa patronale sarà domenica 13 quando sarà celebrata la Messa solenne alle 11.15, e a seguire si terrà il pranzo conviviale in oratorio (iscrizione obbligatoria) con successiva tombolata. Alle 16 l’adorazione eucaristica.

La settimana di festeggiamenti si concluderà lunedì 14 alle 21 con la Messa in memoria dei defunti della Parrocchia.

Dal venerdì alla domenica, durante tutti gli appuntamenti della Festa patronale di Bizzozero, sarà possibile partecipare alla pesca di beneficienza sotto il portico in oratorio. Sabato e domenica, sempre in oratorio, sarà organizzata una vendita di torte e dolciumi fatti in casa.

Qui la locandina con tutti i dettagli del programma