A che punto è il nostro crowdfunding. Tu puoi ancora fare la differenza

I lavori nell’ex scuola di San’Alessandro proseguono e il cantiere ha i giorni contati. Così come il crowdfunding. Manca solo una settimana alla chiusura del progetto Anche io sono Materia.

È stata ed è un’esperienza molto interessante, istruttiva, con tante energie positive e una buona risposta. Supereremo i trentamila euro e diverse centinaia di persone hanno sostenuto la nostra proposta.

“Perché un crowdfunding?”, “Non era meglio chiamarla raccolta fondi?”, “Ma non potevate pagarla da soli la sede?”

Sono solo alcune delle domande che ci sono state rivolte in questi due mesi. A volte le parole inglesi descrivono in maniera più precisa e profonda le cose. Un po’ come per membership, difficile da tradurla senza cadere in pericolosi equivoci, il crowdfunding non è una semplice raccolta fondi. Letteralmente è un finanziamento collettivo dove la partecipazione è l’elemento determinante. Noi abbiamo scelto di lanciare questo progetto e crediamo che ci siano due parole centrali in quella scelta: condivisione e responsabilità.

Materia è un progetto condiviso con le comunità. Un progetto di territorio che nasce da quasi trent’anni di lavoro in quella direzione. Quando abbiamo avviato le riflessioni sulla nuova sede di VareseNews è venuto naturale allargare lo sguardo e coinvolgere quanti più soggetti possibile. Avevamo e abbiamo le forze economiche per sostenere da soli l’impegno della rigenerazione degli spazi, ma sarebbe stata un’occasione sprecata. Materia non sarà solo la sede del giornale, non sarà frutto solo del nostro sforzo, ma è il risultato di un percorso condiviso con tanti.

Anche tu sei Materia non è uno slogan più o meno accattivante. È un’idea forte e diventerà una prassi innovativa.

Tutto questo richiede responsabilità. La nostra è stata quella di aprire le porte e in totale trasparenza condividere il lavoro. Sarà quella di realizzare quanto abbiamo raccontato fin qui sviluppando un’informazione di qualità e nello stesso tempo gestendo gli spazi e le relazioni. La vostra quella di entrare a far parte di Materia in prima persona portando idee, relazioni, progettualità e quanto vorreste proporre e vivere.

Il crowdfunding è un’opportunità notevole. È fiducia, energia, condivisione. Ci rende felici e orgogliosi veder abbattuti steccati e leggere tra i sostenitori mondi molto diversi tra loro.

Manca una settimana e ognuno di voi può fare la propria parte e fare la differenza. Ora sta a voi scegliere. Sostenete Materia.

Nella foto i nomi dei nostri sostenitori