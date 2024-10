A Cittiglio gli studenti delle medie insegnano il Pedibus agli alunni delle elementari

Il progetto Bike&Walk è arrivato a Cittiglio e rilancia il Pedibus per gli studenti di medie ed elementari. Nella mattinata di lunedì 14 ottobre i ragazzi della Secondaria, già esperti in quanto negli anni precedenti avevano già attivatoil Pedibus, hanno accompagnato i bambini della scuola primaria per mano.

Al fitto corteo di zaini colorati hanno partecipato circa 70 studenti tra bambini e ragazzi, cui si sono aggiunti gli insegnanti e alcuni genitori.

Insieme hanno raggiunto le rispettive scuole a piedi, passando per alcune vie del centro di Cittiglio, scortati dai volontari della Protezione civile, sempre pronti a sostenere le iniziative scolastiche .

Entrambe le scuole, primaria e secondaria di primo grado sono certificate Green School, tra i cui pilastri c’è proprio quello della mobilità sostenibile.

Nata per incentivare l’abitudine ad andare a scuola a piedi e abbassare le emissioni di CO2, l’iniziativa ha permesso a bambini e ragazzi di assaporare la bellezza di ciò che li circonda e di condividere due chiacchiere con i compagni.

Per l’occasione le famiglie hanno anno anche compilato un questionario per raccogliere dati sulla mobilità della popolazione scolastica.

“Passo passo, insieme in cammino verso la sostenibilità”, commentano i docenti.

Il Pedibus a Cittiglio, in occasione dell’iniziativa Bike&Walk – andiamo a scuola con sostenibilità, è stato promosso in collaborazione con l’Amministrazione comunale.