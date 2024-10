A Gavirate prosegue lo scontro politico tra Vivere Gavirate e la giunta: “La nostra è un’opposizione concreta”

Non si placa il confronto tra l’amministrazione di Gavirate e il gruppo consiliare Vivere Gavirate. Il capogruppo di opposizione Gianni Lucchina replica alle parole del sindaco Massimo Parola. Lo scontro sul caso della Ilma Plastica ha avviato un duro botta e risposta.

Lunedì il gruppo Vivere Gavirate ha incontrato alcuni lavoratori dell’azienda fallita. Erano presenti il senatore Alessandro Alfieri, i consiglieri regionali Samuele Astuti e Giuseppe Licata e l’avvocato del lavoro Noemi Cauzzo.

«Ci siamo riuniti davanti all’azienda per esprimere, innanzitutto, la nostra vicinanza ai dipendenti e perché dobbiamo cercare in ogni modo di sostenere i lavoratori e sostenere il futuro dell’azienda, perché la Ilma fa parte della storia della nostra città in ogni modo dobbiamo evitare che diventi un museo di archeologia industriale – commenta Lucchina in una nota – Per quanto riguarda la polemica in cui il Sindaco si è spinto qualche giorno fa, vorrei rispondere che la sua dichiarazione è la dimostrazione che lui e l’attuale maggioranza sono l’esatta continuità dell’amministrazione precedente in cui lui era vice sindaco».

«Non sono in cerca di visibilità – prosegue Lucchina – quello che mi interessa non è la polemica, ma i fatti concreti, e ci tengo a ribadire che la nostra sarà un’opposizione costruttiva e concreta. Opposizione costruttiva non significa condividere solo quello che lei vuole, ma avanzare proposte, idee e, se necessario, anche critiche al vostro amministrare.

Infine, ringrazio il Sindaco Parola dei consigli, non richiesti, su come dovremmo svolgere la nostra funzione di opposizione, i nostri giudici sono e rimarranno i cittadini.

Ancora il sistema elettorale lo conosciamo bene, infatti Lei ha vinto con la legge elettorale vigente, ma comunque resta minoranza tra i cittadini gaviratesi, se ne faccia una ragione».