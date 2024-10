A Golasecca torna il teatro con la seconda stagione di “Su il sipario”

A Golasecca per il secondo anno, dopo più di 20 anni di chiusura, via alla seconda stagione teatrale “Su il sipario”. Organizza la parrocchi di Santa Maria Assunta di Golasecca, all’oratorio S. Luigi in via Monte Tabor 2.

Primo appuntamento sabato 5 ottobre alle 21 con lo spettacolo di Francesco Rizzuto, monologhista dal laboratorio di Zelig, Zelig off, Colorado, Central Station. Il suo modo di interpretare il vigile è unico e ricco di battute e gag.