A Gorla Minore partono alcuni lavori approvati dalla vecchia giunta , ma restano domande su progetti sospesi

Il gruppo di opposizione in consiglio comunale a Gorla Minore, Per una Comunità Rinnovata, ha accolto con piacere l’avvio di alcuni interventi approvati dall’amministrazione Landoni, sottolineando la loro importanza per la comunità. Ma non ha mancato di ricordare al nuovo sindaco Fabiana Ermoni altre opere di cui si attende la realizzazione, già finanziate. (nella foto Fabiana Ermoni e Fabio Lorvetti della lista Per una comunità rinnovata)

Tra le note positive segnalano la costruzione della nuova rotatoria tra via Giacchetti e la SP19, finanziata al 40% dalla Provincia, e la realizzazione del raccordo tra via Madonna dell’Albero e la SP19, opera interamente finanziata da LIDL in vista della prossima apertura del punto vendita. Inoltre, è stato consegnato un nuovo mezzo alla Protezione Civile, acquistato tramite un bando regionale, mentre sono in fase di avvio i lavori per la nuova sede del Centro Musicale.

Un segnale positivo, secondo l’opposizione, è anche l’accenno fatto dal sindaco Ermoni durante la manifestazione “Fischiava il Treno”, in cui ha confermato l’interesse per il recupero dell’ex stazione di Gorla Minore, un edificio che potrebbe diventare uno spazio utile per associazioni del territorio, come la Pro Loco, l’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea e l’Associazione Francisca del Lucomagno. L’opposizione ha evidenziato come la struttura potrebbe ospitare eventi di rilievo come Girinvalle e Fischiava il Treno, diventare un punto di riferimento per i viandanti della Francisca del Lucomagno, oppure essere destinata a iniziative legate al bike sharing o altre attività ludico-sportive.

Tuttavia, Per una Comunità Rinnovata non nasconde la propria preoccupazione per alcuni interventi che sembrano essersi fermati o che non hanno ancora preso il via. È stato infatti tolto il finanziamento alla riqualificazione di via Manzoni e la promessa riasfaltatura non è ancora iniziata. Altri progetti, che l’amministrazione precedente aveva già approvato e finanziato, sembrano in attesa di sviluppi.

Tra questi, l’opposizione ha citato i lavori di sistemazione delle coperture della piscina e del palazzetto di via Deledda, per cui erano stati stanziati 215.000 euro. Resta da chiarire anche lo stato degli interventi sui tetti delle case comunali di via Raimondi 21 e 31 e via Garibaldi, che prevedevano un investimento di 100.000 euro. Domande emergono anche riguardo alla procedura di alienazione dell’immobile di via Veneto 56, da cui si sperava di ricavare fondi per destinare alla ristrutturazione di altre case comunali.

Un’altra questione sollevata riguarda il progetto “Casa di Ernestina”, un’iniziativa sociale per cui erano stati stanziati 40.000 euro e che aveva già visto l’assegnazione del bando di gara a una cooperativa del terzo settore. L’opposizione si chiede perché un progetto così importante per il sostegno alle famiglie sia ancora bloccato, interrogandosi se l’attuale amministrazione lo consideri una priorità.

Infine, il gruppo Per una Comunità Rinnovata ha ricordato che l’amministrazione Landoni ha lasciato un avanzo di amministrazione di oltre 3.500.000 euro da destinare agli investimenti, e si domanda perché alcuni dei progetti approvati non siano ancora stati attuati, sollevando dubbi sull’effettiva attenzione al sociale e al benessere della comunità tanto proclamata durante la campagna elettorale dal gruppo di maggioranza.