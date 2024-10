A Luino parte una campagna di sponsorizzazione delle rotonde stradali

Il Comune di Luino lancia un’interessante iniziativa rivolta alle attività commerciali e alle aziende del territorio unita alla manutenzione e cura del suo verde pubblico: la possibilità di sponsorizzare le rotonde stradali della città. Un’opzione, già attuata in passato, che offre l’opportunità di ottenere una visibilità pubblica rilevante, permettendo alle imprese locali di promuovere il proprio marchio in punti strategici e ad alta frequentazione.

Attraverso la sponsorizzazione, le aziende potranno associare il proprio nome a spazi pubblici ben curati, contribuendo allo stesso tempo al decoro urbano e al miglioramento estetico di quelle stesse aree di arredo urbano. L’invito è rivolto a tutte le realtà che vogliono rafforzare la propria presenza sul territorio e contribuire allo sviluppo della comunità locale.

Per maggiori informazioni su modalità, condizioni e disponibilità degli spazi è possibile contattare direttamente il Comune di Luino. Ufficio Tecnico, settore verde pubblico qui: comune di luino

Attualmente le rotatorie libere sono le seguenti:

Rotonda supermercato LIDL: https://maps.app.goo.gl/ m2t1SytFzSc87S5j9

Rotonda “del marinaio”: https://maps.app.goo.gl/ sNTgeMpJujGf6dwv5

Rotonda da via Gorizia (in ingresso a Luino): https://maps.app.goo.gl/ JRgZXF1sxpCay38TA

Rotonda su via Turati (Frazione Creva): https://maps.app.goo. gl/TDKoUsSSya43BXjs9

Francesca Porfiri, assessore ai lavori pubblici e al verde pubblico: «Offriamo un servizio non solamente volto alla promozione commerciale ma alla raccolta di risorse per la cura e il decoro del verde pubblico. È sicuramente una bella collaborazione tra l’Istituzione e l’interesse economico privato».

Serena Botta, assessore al commercio e alle attività produttive: «Una ottima possibilità per il tessuto commerciale cittadino. Ci piacerebbe che l’opportunità di questo marketing diretto fosse colta in pieno dai piccoli, medi e grandi imprenditori, non solo della città ma dell’intera zona produttiva luinese».