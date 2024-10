A Olgiate Olona il Comune e i carabinieri collaborano per sicurezza, ambiente e commercio

L’Amministrazione di Olgiate Olona, in collaborazione con il comando dei carabinieri di Castellanza, il tenente colonnello di Busto Arsizio e il tenente colonnello della Forestale, è lieta di annunciare un’intesa per la sicurezza, la tutela ambientale e lo sviluppo sul territorio comunale.

L’iniziativa, promossa dal sindaco Giovanni Montano e dall’Assessore al Commercio e all’Innovazione e Sviluppo Integrato Fabio Longhin e supportata dal Comando dei Carabinieri, rappresenta un passo importante per rafforzare la sicurezza del comune, dell’ambiente e la tutela delle attività che si sono insediate e si svilupperanno.

L’incontro ha avuto l’obiettivo quindi di creare un dialogo costante e costruttivo tra le forze dell’ordine e l’amministrazione, garantendo un presidio del territorio più capillare e interventi mirati per prevenire fenomeni di illegalità e degrado.

I Principali Obiettivi raggiunti hanno particolare attenzione per la prevenzione di comportamenti illeciti come l’abbandono di rifiuti, l’inquinamento delle aree verdi e la gestione responsabile delle risorse naturali.

Promuovere pratiche sostenibili tra le attività commerciali, in accordo con i Carabinieri Forestali, come l’adozione di materiali riciclabili, la riduzione degli sprechi e il rispetto delle normative di gestione dei rifiuti.

Grazie all’apporto dei Carabinieri Forestali, il patto si estende anche alla tutela del nostro patrimonio naturalistico, con azioni specifiche mirate alla difesa delle aree verdi del Comune di Olgiate Olona. Tra gli impegni assunti ci saranno: il monitoraggio delle aree verdi per prevenire l’abbandono abusivo di rifiuti; azioni di controllo per assicurare il rispetto delle norme ambientali nelle attività produttive e commerciali, con particolare riguardo all’utilizzo sostenibile delle risorse; attività educative rivolte ai commercianti e ai cittadini per sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale.

Il Comandante dei Carabinieri Forestali ha sottolineato l’importanza dell’accordo per la tutela dell’ambiente: «L’ambiente è una risorsa preziosa, e la sua protezione richiede un impegno condiviso tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. Questo patto ci permetterà di agire in sinergia per prevenire danni e garantire un futuro più verde e sicuro».

Per quanto riguarda le attività produttive e commerciali: potenziare la sicurezza nelle aree attraverso un coordinamento continuo tra Carabinieri e Comune; facilitare l’adozione di misure di prevenzione contro i furti e atti vandalici, anche grazie alla diffusione di informazioni utili e consigli pratici per i cittadini e le attività commerciali; attivare campagne di sensibilizzazione per favorire un commercio più sicuro e sostenibile; creare una rete di segnalazioni diretta tra commercianti e forze dell’ordine per una pronta risposta in caso di criticità.

L’Assessore al Commercio Longhin ha sottolineato: “La sicurezza è un pilastro fondamentale per il benessere economico e sociale del nostro territorio. Con questo accordo, vogliamo non solo garantire una maggiore tutela per le nostre imprese, ma anche creare un ambiente più sicuro e accogliente per i cittadini e i visitatori di Olgiate Olona”.

Il Comandante dei Carabinieri di Castellanza-Olgiate Olona ha aggiunto: “Il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità locale è essenziale. Questo accordo ci permetterà di intervenire in modo più tempestivo e mirato, contribuendo alla prevenzione dei crimini e a rafforzare la fiducia tra il comune e istituzioni”.

L’accordo sarà seguito da incontri periodici tra il Comune, i rappresentanti tra amministrazione e i Carabinieri per valutare l’efficacia delle azioni intraprese e discutere nuove iniziative volte a migliorare la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio.