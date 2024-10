A Saronno gli alleati fanno pressing: “La coalizione Airoldi trovi la soluzione alla crisi tutta politica che stiamo vivendo”

Nella situazione politica, tutta in divenire, legata ai numeri del Consiglio comunale di Saronno e alla mozione di sfiducia presentata dai consiglieri di opposizione nei confronti del sindaco, si inserisce oggi il pressing di “Con Saronno- Lista Civica di Centro – L’Italia c’è” che in una nota diffusa in serata sollecita la coalizione Airoldi a trovare una soluzione.

«Corrono rapidi i tempi per la discussione in Consiglio Comunale della mozione di sfiducia presentata nei confronti del Sindaco da parte di 11 consiglieri di opposizione, esclusi i due consiglieri indipendenti – scrive il direttivo della lista, rappresentata dal consigliere e presidente del Consiglio comunale Pierluigi Gilli – Riteniamo che sia compito primario della originaria ed originale coalizione sostenitrice del Sindaco e della sua Giunta impegnarsi per offrire una soluzioni alla crisi tutta politica che stiamo vivendo. Ne attendiamo con curiosità di conoscere gli sviluppi e la composizione verificata di una maggioranza. Da parte nostra, dopo avere rimarcato con legittimo orgoglio di avere supportato il Sindaco e di continuare a supportarlo con lealtà, rispetto e competenza, siamo del parere che ogni soluzione debba mantenere un elevato grado di coerenza con l’azione amministrativa derivante dal programma elettorale del 2020 corroborato negli ultimi anni e non comportare sacrifici solo nei nostri confronti: la parabola del figliol prodigo, in questa politica, non ha corso».

«Certamente il sindaco, cui va il nostro apprezzamento per l’instancabile impegno che vogliamo continui, e la coalizione ci illustreranno la loro via d’uscita, che noi valuteremo attentamente e con onestà, sul necessario presupposto della salvaguardia dell’interesse della città, senza pensare ad automatiche ripercussioni a livello provinciale», conclude la nota del direttivo di “Con Saronno- Lista Civica di Centro – L’Italia c’è”.

