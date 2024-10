A Varese si torna a parlare del teatro Politeama: prosegue l’iter di progettazione

Non se ne sentiva parlare da un po’ – ormai un anno – e il dubbio che qualcosa si fosse arenato cominciava a serpeggiare. Ma ora, proprio dall’amministrazione comunale, arriva la conferma che l’iter di progettazione del Nuovo Teatro di Varese procede.

Si è tenuto infatti questa mattina, prima al Salone Estense e poi all’ex Politeama, un tavolo operativo per definire i diversi aspetti tecnici legati all’accessibilità e alla sicurezza della nuova struttura, che sorgerà dalla riqualificazione dell’ex cinema Politeama.

All’incontro – che serve a definire, con gli enti che devono esprimersi per gli aspetti di competenza, il progetto esecutivo che darà il via ai lavori – hanno partecipato il sindaco Davide Galimberti, il Direttore di ATS Insubria, i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i progettisti, i tecnici e referenti della Soprintendenza, del Comune di Varese e di ATS Insubria, «Per fare il punto sulle diverse esigenze e parametri di accessibilità e sicurezza del nuovo teatro cittadino» come recita la nota dell’amministrazione.

Torna a muoversi quindi il progetto del nuovo teatro Politeama di Varese, destinato a sostituire l’attuale struttura di piazza Repubblica: l’opera, che avrà un costo complessivo di circa 16 milioni di euro, sara finanziata dall’accordo di programma sulla riqualificazione di piazza Repubblica e della Caserma Garibaldi, che prevede un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, di cui 29 milioni sono stanziati dalla Regione Lombardia, 9 milioni dal Comune di Varese e 1 milione dalla Provincia di Varese. Regione Lombardia ha destinato in particolare 4 milioni di euro tramite un atto integrativo all’accordo di programma, confermando il suo sostegno economico per realizzare questa struttura culturale.

Il nuovo teatro includerà una grande vetrata d’ingresso, un foyer con vista su piazza XX Settembre e una torre scenica di 25 metri, idonea per spettacoli di alto livello. A disegnare la ristrutturazione del Politeama è stato il noto architetto portoghese Carrilho da Graça, il cui progetto prevede una platea modulabile e spazi polifunzionali, inclusi un ristorante e una terrazza. La struttura potrà ospitare fino a 900 posti e prevede una buca per l’orchestra per eventi di opera.