A Villa Recalcati il convegno sulla Certificazione sulla parità di genere nel territorio di Varese

Il prossimo mercoledì 16 ottobre 2024, dalle 14:30 alle 17:30, Villa Recalcati ospiterà un convegno dedicato alla Certificazione della Parità di Genere sul territorio di Varese. Un momento di riflessione sul percorso intrapreso dalle istituzioni locali e dalle parti sociali per promuovere e sostenere le pari opportunità.

Promossa dalle parti firmatarie del protocollo del 23 febbraio 2023, tra cui la Provincia di Varese, la Consigliera di Parità provinciale, Cgil Di Varese, Cisl dei Laghi, Uila di Varese, Confindustria Varese, Confapi Varese, Confartigianato Imprese Varese, Cna Varese, Confesercenti regionale Lombardia – sede territoriale di Varese, Uniascom Varese e Confcooperative Insubria Varese, l’iniziativa vuole continuare a promuovere lo strumento della Certificazione.

L’obiettivo è anche quello di far proseguire un confronto con organizzazioni private e pubbliche del territorio che hanno affrontato il percorso di certificazione e che possono rappresentare la loro esperienza diretta sul tema.

Con la partecipazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, nell’ambito del Progetto Nodes, ed il patrocinio di Camera di Commercio di Varese, l’evento offrirà anche un focus sulla normativa relativa alla Certificazione e sul bando regionale per supportare le imprese lombarde nel conseguimento della certificazione della parità di genere. Sarà inoltre l’occasione per discutere lo stato attuale del territorio in materia di parità, grazie a testimonianze dirette e al contributo della Consigliera di parità e delle parti sociali. Tra i partecipanti, i firmatari del protocollo, rappresentanti istituzionali e aziende che hanno aderito al percorso di certificazione, impegnati nel promuovere una la parità di genere.