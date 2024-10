Addio a Leonardo Macchi, il “re dello zucchero” di Samarate

La comunità di Samarate dà l’addio a Leonardo Macchi, il “re dello zucchero”: scomparso a 88 anni, era il titolare di un’azienda di bustine di zucchero semolato che distribuiva in tutto il mondo. Così che per chi abita nella zona tra Gallarate, Malpensa e Busto era comune stupirsi di trovare le sue bustine in luoghi inattesi, dalla Sicilia a New York.

L’azienda è nata nel 1974 come Fratelli Macchi & C., con sede appunto a Samarate, anche se poi i due rami di famiglia si sono divisi: Leonardo fondò la Fast Zuccheri, mentre nella vicina Cardano al Campo nacque la Macchi Sergio.

Per i samaratesi era quasi un gioco andare in giro per l’italia e leggere nelle bustine “zuccherificio Macchi di Samarate” prima e poi Fast Zuccheri. La specialità ovviamente erano le bustine marchiate, «negli anni Ottanta ne abbiamo realizzate anche marchiate Radio Lupo» racconta Eliseo Sanfelice, ex titolare della radio di base a Samarate. Erano simpatiche e note anche le bustine con barzellette, piccola novità in quel periodo.

Curiosità dietro a cui stava (e sta) una professionalità ben radicata, con le due aziende operative nella zona di Malpensa. Ed eredi della stessa famiglia.

Il funerale si terrà mercoledì 23 ottobre alle 10.30, nella chiesa parrocchiale samaratese, preceduto dal rosario.