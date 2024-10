Addio ad Ennio Salamon, fu ambientalista convinto e presidente della Doxa

Si è spento oggi a La Spezia Ennio Salamon, il cui nome resta indissolubilmente legato a quello della Doxa, il primo istituto di ricerche di mercato e sondaggi d’opinione in Italia e tra i primi in Europa, di cui fu presidente per molti anni, fino al 2006.

Ennio Salamon, nato a Pola nel 1932, laureato in Economia e commercio all’Università di Trieste nel 1955, dopo una breve esperienza di lavoro in un istituto di credito e presso l’Istituto di Statistica dell’Università di Trieste con Pierpaolo Luzzatto Fegiz iniziò una collaborazione con la Doxa (fondata proprio da Fegiz nel 1946) in una prima fase come ricercatore, ed in seguito come direttore e consigliere delegato fino a diventarne presidente.

Intensa anche l’attività di docente in molti corsi e seminari, prevalentemente nell’area delle metodologie delle ricerche.

Ambientalista convinto da sempre, Ennio Salamon è stato tra i primi membri e sostenitori di Italia Nostra e del Fai, ed è stato nel Consiglio direttivo del Touring Club Italiano.

Per anni, insieme alla moglie Maria Grazia Biondi, medico pediatra, e ai cinque figli, ha vissuto a Venegono Superiore in una grande villa a Monterosso, sempre aperta agli amici. Impegnato in ambito sociale e nella vita culturale del paese, fu tra i fondatori della Biblioteca comunale.