«AI, l’intelligenza non è artificiale», un seminario all’Università Insubria di Varese

Al via la tredicesima edizione di Glocal, il Festival di giornalismo organizzato da Varesenews, l’evento sull’informazione digitale che guarda il mondo da una prospettiva locale. Sono previsti incontri, confronti, spettacoli, esperienze e workshop ed eventi satellite: il tema di quest’anno è dedicato all’intelligenza artificiale.

Proprio in occasione del festival mercoledì 6 novembre, dalle ore 9 alle 12, nell’aula magna «Granero-Porati» di via Dunant, a Varese, l’Università dell’Insubria propone il seminario «AI, l’intelligenza non è artificiale».

L’incontro, aperto a tutti gli studenti e al pubblico, si tiene nell’ambito del corso di Diritto dell’informazione della professoressa Paola Biavaschi, direttrice del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio.

Focus del confronto sarà l’intelligenza artificiale nelle sue varie sfaccettature, in particolare dal punto di visto economico, comunicativo e pedagogico, con interventi dei professori dell’Università dell’Insubria Andrea Uselli, direttore del Dipartimento di Economia, Nicoletta Sabadini, Davide Tosi, Stefano Bonometti e Giulia Tiberi.

Tra i relatori anche Flavio Saturno, responsabile del Servizio Comunicazione, promozione istituzionale e culturale dell’Ateneo, che propone una riflessione tra ironia e verità su «Quando l’ignoranza naturale incontra l’intelligenza artificiale».

Agli studenti di Scienze della Comunicazione verranno attribuiti 0.50 punti evento per la partecipazione.

PROGRAMMA

«Quando l’ignoranza naturale incontra l’intelligenza artificiale»

Flavio Saturno, responsabile del Servizio Comunicazione, promozione istituzionale e culturale.

«Intelligenza artificiale ed economia: opportunità di crescita e nuovi rischi»

Andrea Uselli, direttore del Dipartimento di Economia

«Can machines think?”: da Turing a noi»

Nicoletta Sabadini, Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio

«Scenari d’uso dell’Intelligenza Artificiale e dei Big Data: dalla teoria alla pratica»

Davide Tosi, Dipartimento di Scienze teoriche e applicate

«Intelligenza Artificiale e diritti fondamentali: il ruolo della regolazione tra AI Act europeo e Global Digital Compact»

Giulia Tiberi, Dipartimento di Diritto economia e culture

«Educazione, apprendimento e Intelligenza Artificiale: per una pedagogia dell’AI»

Stefano Bonometti, direttore del Centro Speciale Teaching and Learning Center

Modera Paola Biavaschi, direttrice del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio