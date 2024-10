Al cinema Grassi di Tradate le impressionanti immagini dell’eclisse americana sul grande schermo

La normale ripresa autunnale dell’ attività del GAT, Gruppo Astronomico Tradatese, riprende lunedì 7 ottobre , h. 21 (Cine GRASSI di Tradate) con una serata di eccezionale interesse sul tema: Usa 2024 scienza e spettacolo della grande eclisse.

Come noto gli Stati Uniti vennero attraversati lo scorso 8 aprile da una delle più importanti eclisse totale di Sole di sempre. Due gruppi del GAT hanno osservato l’eclisse dall’ Arkansas (uno dal lago NIMROD e l’altro dal vicino lago OLA) , ottenendo risultati scientifici ed immagini per i quali ci sono voluti mesi di elaborazione. Questi risultati, che verranno presentati ufficialmente nella serata di lunedì, sono impostati su alcune incredibili immagini della corona solare, che il Sole ha mostrato in conseguenza del suo 25esimo massimo di attività.

Il risultato più eclatante è stato sicuramente ottenuto dal gruppo di Comolli, Gambaro, Sordini (lago Nimrod) che, con strumentazione semi-professionale è addirittura riuscito a ripetere il famoso esperimento con il quale nel 1919 venne dimostrata definitivamente la teoria della Relatività di Einstein! E’ noto, in sostanza, che durante la totalità di un’eclisse di Sole il cielo si oscura a sufficienza per evidenziare alcune stelle nei suoi dintorni.

Nel caso specifico sono state evidenziate attorno al Sole ben 84 stelle. Secondo la Relatività Generale, la posizione della luce di queste stelle viene deviata quanto più esse si trovano prospetticamente vicino al disco solare. Ebbene, facendo un paragone tra la posizione di queste stelle alcuni mesi prima ( quindi di notte quando il Sole non era presente) e la loro posizione in presenza del sole, Lorenzo Comolli è riuscito a dimostrare che le stelle più radenti al Sole mostravano una deviazione esattamente coerente con la Teoria della Relatività.

Un risultato stupefacente che mai prima era stato ottenuto a livello amatoriale. Mentre il Gruppo 1 ha lasciato gli USA subito dopo l’eclisse il gruppo 2 (lago OLA) ha proseguito per Los Angeles con l’intento di visitare due veri e propri templi dell’astronomia: l’ Osservatorio Griffitt (il massimo al mondo per la divulgazione) e l’Osservatorio di Palomar (il massimo al mondo del secolo passato per la ricerca astronomica).

Le immagini di questo due siti leggendari saranno un eccellente completamento della serata, come sempre libera e gratuita. Aggiungiamo però che l’eclisse americana sarà preceduta da un fuori-programma inevitabile ed importantissimo. Argomento: le prime immagini della super-cometa Tsushichan-ATLAS che verso la metà di ottobre, appena dopo il tramonto, dovrebbe diventare, bassa sull’ orizzonte Ovest di ponente, un grande spettacolo celeste.