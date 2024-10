Al Conservatorio Puccini di Gallarate il concorso Pianistico Internazionale “Gianni Rugginenti”

Appuntamento con il “Concorso Pianistico Internazionale “Gianni Rugginenti” in scena il 19 e 20 ottobre 2024 al Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” di Gallarate e vede la collaborazione di Volontè Editore, Shigero Kawai, Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Blamas”, Spazio Classica, Concorso “Clara Wieck Schumann”, Colegiul National De Arta Tg. Mures, Teatro Comunale “L’Idea”.

Il Concorso Pianistico Internazionale “Gianni Rugginenti” nasce con la Direzione Artistica del M° Cristina Rampini Malizia e la Direzione Organizzativa del M° Manuel Gervasoni, per ricordare la figura di questo grande uomo e editore che ha dedicato con il suo lavoro, la sua umanità e la sua dedizione al mondo della musica più di quarantanni della sua vita. Da sempre molto attento al mondo dei giovani artisti e compositori ha sempre dato spazio alla creatività di moltissimi autori. Gianni Rugginenti ha sempre infuso in ogni persona che lo incontrava grande positività , solarità e spirito di solidarietà, lavorando sempre con il sorriso e con nessuna forma di competizione.

La giuria sarà composta da eminenti figure del panorama musicale e a presiederla sarà il M° Carlo Balzaretti, acclamato pianista di fama internazionale e Direttore del Conservatorio di Gallarate. Altri membri di giuria : M° Annibale Rebaudengo, Prof.ssa Maria Vacca, M° Mario Calisi e il M° Antony Ciaccio. Non manca anche l’attenzione rivolta a pianisti di età più adulta che già si aprono al mondo del concertismo, dando loro la possibilità di partecipare a prestigiose Rassegne Concertistiche e Festival.

Una categoria speciale anche per i giovani compositori che avranno la possibilità di pubblicare la loro musica con il prestigioso marchio Volontè. Oltre ai premi di categoria, ci saranno anche molti Premi Speciali che daranno la possibilità ai giovani pianisti di arricchire ancor più il loro percorso di studi. Saranno dati premi in Borse di Studio, Concerti, Masterclass, Buoni acquisto per materiale di studio. La borsa di studio per il Vincitore Assoluto del Concorso è di 1500,00 euro. Domenica 20 Ottobre alle 17 si terrà presso il Teatro del Popolo di Gallarate il Concerto e le premiazioni dei vincitori. L’igresso è libero e gratuito. www.concorsogiannirugginenti.it