Al Poggio di Luvinate arriva la castagnata dell’Associazione Amici del Campo dei Fiori

La Castagnata organizzata dall’Associazione Amici del Campo dei Fiori si terrà domenica 13 ottobre 2024, a partire dalle 12, al Poggio di Luvinate, in località Zambella. L’evento sarà un’occasione per assaporare caldarroste, salamelle e torte in compagnia, con la partecipazione aperta a tutti, compresi soci e simpatizzanti.

In caso di maltempo, la Castagnata verrà posticipata alla domenica successiva, 20 ottobre. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, con il patrocinio del Comune di Luvinate e la collaborazione di partner come Buy&Tec e Elmec.

Un’opportunità per godersi la tradizione autunnale delle castagne in un ambiente naturale, promuovendo anche la socialità e la convivialità tra i partecipanti.